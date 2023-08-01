Клиентам "Приватбанка" в ближайшие два года не придется перевыпускать карты, у которых закончился срок действия. Период использования всех карт продлен на 24 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба банка в телеграм-канале.

По продленным картам будут доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в "Приват24";

пополнение счета (любым удобным способом).

Для оплаты в интернете нужно создать Digital карту в "Приват24" и перевести на нее средства.

Услуга будет особенно актуальна для беженцев за границей.

Напомним, 26 июня у некоторых клиентов "Приватбанка" повторно списались средства по некоторым картам, а также некорректно отображался доступный остаток на счете. В банке заявили, что вернут деньги за сутки.

Ранее "Страна" писала, что Нацбанк впервые за полтора года войны снизил учетную ставку.

Мы также сообщали, что с 1 августа в Украине вводятся новые требования НБУ по платежам в терминалах. Теперь чтобы пополнить свой или чужой банковский счет, человеку нужно будет каждый раз вводить номер своего мобильного телефона. Без него операцию совершить не получится.