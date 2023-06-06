Украинцы жалуются на то, что не могут снять наличные в банкоматах "Приватбанка" и расплатиться картами в торговых точках, где установлены его POS-терминалы. Аппараты госбанка не работают и платежи не проходят.

В "Приватбанке" "Стране" подтвердили проблему с обслуживанием карт в банкоматах и сети POS-терминалов.

"Около 18:15 случился временный технический сбой в процессинге, который связан с проблемами в работе каналов связи. Наши специалисты работают над устранением всех проблем в максимально короткие сроки. Сбой не глобальный, а временный и мы надеемся оперативно устранить его последствия. Приложение "Приват24" и наш интернет-банкинг продолжает работать без перебоев", — прокомментировал "Стране" ситуацию пресс-секретарь "Приватбанк" Олег Серга.

Спустя менее часа после поступления жалоб Серга сообщил "Стране" о восстановлении работы в сети банкоматов и POS-терминалов госбанка. Сбой в банке объяснили проблемами в работе каналов связи.

Напомним, что у "Приватбанка" крупнейшая в Украине банкоматная и терминальная сеть: свыше 6 тысяч банкоматов и 220 тысяч POS-терминалов.

Ранее мы писали, что на днях многие пользователи сообщали о сбое мобильного приложения "Приват 24". При попытке его загрузить появлялась надпись "Сервер не отвечает. Простите, мы закрыты". Позже сообщалось, что внешнего взлома не было, но была техпроблема со входом в мобильное приложение, которую решили.

Также мы сообщали, что "Приватбанк" перестал принимать в своих терминалах самообслуживания наличные доллар и евро. Поначалу по этому поводу поступали отдельные жалобы граждан, а затем изменения официально подтвердили в госбанке.