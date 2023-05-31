В среду, 31 мая, многие пользователи сообщают о сбое мобильного приложения "Приват 24". При попытке его загрузить появляется надпись "Сервер не отвечает. Простите, мы закрыты".

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга подтвердил "Стране" проблемы с приложением.

"Действительно сегодня вечером, в 18:26, возник технический сбой, из-за которого временно нельзя было войти в мобильное приложение Приват24. Но уже до 19 часов проблема была устранена и приложение снова заработало. Внешнего взлома не было, просто была техпроблема с входом в мобильное приложение, которую решили. Банкоматы и терминалы работали штатно, без перебоев — там проблем не было", - сказал "Стране" Серга.

Напомним, в апреле в работе ПриватБанка также произошел масштабный сбой. Попытки оплатить безналичные платежи заканчивались неудачно. Кроме того, клиенты банка испытывали проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и переводами.

А вчера пользователи сообщали о сбое сети у "Водафона". О проблемах клиенты компании сообщали в комментариях на ее Facebook-странице. Как видно из комментариев, география сбоя связи была широкая: Киев, Харьков, Харьковская область, Днепр, Сумская область, Славянск Донецкой области. В компании подтвердили сбой, а вскоре в телеграм-канале оператора появилось подтверждение сбоя в сети.