Пользователи сообщают о сбое сети у "Водафона". О проблемах клиенты компании сообщают в комментариях на ее Facebook-странице.

Как видно из комментариев, география сбоя связи широкая: Киев, Харьков, Харьковская область, Днепр, Сумская область, Славянск Донецкой области.

По сообщениям людей, после набора номера нет гудка вызова, сразу идет обрыв связи с характерным звуком. У многих пропал мобильный интернет.

В компании подтвердили сбой.

"Простите за неудобства. Для нас это неприятная ситуация. Наши специалисты уже работают над тем, чтобы сервис как можно быстрее стал доступным", - заявили в "Водафоне".

Ранее мы сообщали, что в апреле в работе ПриватБанка произошел масштабный сбой. Попытки оплатить безналичные платежи заканчивались неудачно. Кроме того, клиенты банка испытывали проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и переводами.

А на днях мы писали, что в Великобритании произошел масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля. Из-за него пассажиры были вынуждены проводить в очередях до трех часов.