В Великобритании наблюдается масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля. Пассажиры зачастую вынуждены проводить в очередях до трех часов.

Об этом пишет BBC News.

В публикации говорится, что пока неизвестно, что произошло с пограничной системой, поскольку представитель Министерства внутренних дел заявляет, что тема "слишком деликатна, чтобы говорить о ней". Ожидается, что эти выходные для путешественников будут сложными.

Проблема в аэропортах, включая Хитроу, Манчестер и Гатвик, началась вечером в пятницу, 26 мая. Cейчас сбой повлиял на аэропорты по всей стране, использующие погранконтроль. Проверять паспорта приходится вручную, пишет издание.

Один из пассажиров заявил, что ему пришлось ждать в очереди в аэропорту Лутона более двух часов. Он посетовал, что путешественникам не сообщали о проблемах с электронной системой и не сказали, сколько времени потребуется, чтобы пройти паспортный контроль.

Также есть проблемы с паромным сообщением. Путешественники, покидающие Великобританию из порта Дувр, столкнулись с проблемами после того, как французская паспортная система вышла из строя. Сейчас эта проблема исправлена, но автомобили и автобусы ждут возможности для проезда около часа, и около 400 грузовиков выстроились в очередь, чтобы пересечь границу в загруженные выходные дни.

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что британская авиакомпания British Airways за последние дни отменила почти 150 авиарейсов из-за компьютерного сбоя. Так, в четверг, 25 мая, клиенты компании начали жаловаться на то, что у них пропала возможность онлайн-регистрации на рейсы. Пока в British Airways не объяснили, в чем именно состоял сбой и когда его последствия будут полностью устранены.

Ранее мы писали, что недавно Польша замедлила прохождение таможни для грузовиков из Украины. В очереди стояли по 500 машин.

Также "Страна" рассказывала, что в марте из-за обновления информационных систем сообщалось о технических перерывах в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.