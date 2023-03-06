Завтра, 7 марта, в странах ЕС планируется обновление информационных систем, из-за этого возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"В странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах. В связи с этим 7 марта 2023 с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией", - говорится в сообщении.

ГПСУ просит учесть эту информацию граждан при планировании поездки.

Ранее мы писали, что на границе с Польшей заработал новый пункт пропуска, через который смогут ехать пустые грузовики. Для пограничного контроля грузовиков на двух полосах движения будут работать пограничные наряды по проверке документов и осмотру транспортных средств.

Также мы сообщали, что Украина и Польша планируют вести совместный контроль границ. В правительстве говорят, что внедрение совместного таможенного и пограничного контроля упростит и ускорит пересечение границы для международных перевозчиков и частных лиц.