Российская таможня на днях подверглась хакерской атаке из-за которой была парализована работа Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, которые были вынуждены частично перейти на бумажный документооборот.

Об этом пишет газета "Ведомости", со ссылкой на источники в таможне.

По данным источников "Страны" в силовых структурах Украины, за атакой на автоматизированную систему таможни РФ могут стоять украинские хакеры.

"Вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании Единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы", - заявил источник "Ведомостей".

В связи с атакой на пунктах пропуска инспекторы осуществляют таможенные операции "с использованием бумажных носителей".

Проблему с оформлением грузов подтвердили изданию и в крупных логистических компаниях.

Напомним, в марте российские хакеры атаковали системы электронной почты судебной системы Украины.

А в феврале хакеры атаковали украинские государственные сайты.