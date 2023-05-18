В четверг, 18 мая, в мобильном приложении "Новой почты" произошел сбой, поэтому пока невозможно воспользоваться почтоматами и другими услугами с телефона.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании обещают связаться со всеми, кто ждет в почтомате посылку, и уточнить пожелания - выбрать другой способ доставки или подождать получения в почтомате.

Другие услуги в отделениях оказывают. API, бизнес-кабинет и сайт - работают.

Напомним, "Новая Почта" приостановила отправку продуктов в ЕС из-за ограничений на украинский экспорт. Это касается списка заблокированных правительством Польши продуктов: сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодоовощной продукции и тому подобное.

Ранее "Страна" писала о том, как в Украине расцвел бизнес на поставках товаров из ЕС через частных лиц. Резко выросло количество предложений от байеров, которые готовы приобрести под заказ одежду, обувь, аксессуары и другие товары в европейских магазинах и организовать их доставку в Украину.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.