"Приватбанк" с 22 июня снова начнет принимать доллары и евро в терминалах.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, операции по приему евро и долларах через терминалы были приостановлены с конца мая.

"Банк возобновляет услугу приёма наличной иностранной валюты с её зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", — написала пресс-служба банка.

Государственный "Приватбанк" приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах с конца мая. 1 июня пресс-секретарь банка Олег Серга официально сообщил об этом СМИ.

"Принято решение прекратить такие транзакции. О возобновлении сервиса сообщим отдельно", – сказал он.

В связи с этим банк рекомендовал своим клиентам обращаться в кассы отделений для проведения операций, которые раньше можно было осуществить наличными в терминалах. Эксперты предполагали, что причина, по которой терминалы банка приостановили прием валюты, заключается в проблеме старых купюр.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы жалуются на сбой в работе "Приватбанка".

Мы также рассказывали, что население Украины сейчас активно переводит долларовые депозиты в гривну.