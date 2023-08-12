Национальный банк с 12 августа смягчил четыре военных валютных ограничения, введенные регулятором после 24 февраля 2022 года. Изменения утверждены постановлением НБУ №96, опубликованным сегодня.

Во-первых, "Укрпочте" разрешили осуществлять денежные переводы за границу для выплат пенсий и соцпомощи украинцам, выехавшим за рубеж.

Во-вторых, НБУ позволил банкам-нерезидентам торговать нашими гривневыми ОВГЗ (облигациями внутреннего госзайма) на вторичном рынке — перепродавать их украинским банкам, инвестфондам. Раньше иностранцы могли это делать только через наши украинские структуры, а теперь могут торговать напрямую, экономя на комиссиях. Нацбанк рассчитывает таким образом поднять интерес к нашим бумагам, и помочь Минфину финансировать дефицит госбюджета. Однако при этом регулятор до сих пор не отменил для иностранцев ограничения на вывод процентов по ОВГЗ и средств, полученных от погашения этих бумаг. Также продолжает действовать запрет на вывод из Украины дивидендов за границу.

Третью валютную поблажку пролоббировала у регулятора Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, она касается работы товарных бирж в Украине. В расчете на развитие в Украине бирж по продаже зерновых, электроэнергии и пр. НКЦБФР хочет завлечь на эти биржи иностранцев, потому договорился с НБУ о разрешении для нерезидентов выводить свои гарантийные взносы для торговли на таких площадках. Заводить туда капиталы разрешалось и раньше, а теперь Нацбанк позволил их и выводить с 12 августа.

Четвертое изменение касается контроля банками за проплатами по экспортно-импортным контрактам. Нацбанк хочет, чтобы иностранцы платили за наш импорт со своих заграничных, а не украинских счетов. Как объяснили "Стране" казначеи, это важный момент, на котором строилась схема вывода капитала под иностранцев (в том числе от ОВГЗ), и которую поспешил прикрыть НБУ.

Ранее мы также писали, что Национальный банк немного смягчил правила наличных платежей для платежных терминалов, которые заработали в Украине с 1 августа 2023 года.

Помимо этого, Национальный банк Украины возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений. Проверки коснутся сфер финансового мониторинга, санкций и валютного надзора. Они не осуществлялись с прошлого лета - 15 июня 2022 года.