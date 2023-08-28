Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если Россия не будет наносить удары по энергосистеме.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Минэнерго.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - заявил Галущенко.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", - добавил министр.

Ранее в Украине заявляли, что на полное восстановление энергетической инфраструктуры нужно от года до полутора лет.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что ракетные удары по энергетике Украины могут повториться осенью и зимой.

Тем временем Кабинет министров Украины выделил 350 млн гривен Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям.