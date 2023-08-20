Кабинет министров Украины выделил 350 млн гривен Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Активизируем подготовку к отопительному сезону. Помогаем с восстановлением критической энергетической инфраструктуры после российских атак. Сегодня выделяем 350 млн. грн. Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям", - написал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на удешевление кредитов, которые эти компании направляют на ремонт поврежденного оборудования и на прохождение отопительного сезона.

Ранее Министерство обороны Британии сообщало, что Россия, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. Однако Украина доказала способность пройти сложный период.

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