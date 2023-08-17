Россия, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. Однако Украина доказала способность пройти сложный период.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

В сводке британской разведки отмечается, что несмотря на постоянное военное давление, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение приближающегося зимнего периода.

По данным британской разведки, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электроцентралей в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - отмечают в Минобороны Британии.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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