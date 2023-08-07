В минувшую субботу, 5 августа, на фоне сильной жары был зафиксирован максимальный уровень потребления света за все выходные лета.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Потребление было на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные, и на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных.

Это существенная нагрузка на энергосистему и украинцев призывает экономить свет, в частности, выставив на кондиционере не ниже 23 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптики обещали жару до +34.

Также мы писали о том, что в Молдове из-за жары сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, следовавших в украинский порт Рени.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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