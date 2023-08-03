В Украине с 4 августа начнется обещанная синоптиками жара, когда местами температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра Черновицкая область окажется завтра едва ли не самой жаркой в Украине - до +34 градусов. Однако в других западных областях будет значительно свежее, около +27...+29 градусов, разве что на Закарпатье до +31 градуса.

Осадков 4 августа не предвидится, только завтра к вечеру на западе Украины и в Житомирской области пройдут локальные грозовые дожди.

В Киеве жара начнет усиливаться тоже с завтрашнего дня, в течение суток ожидается +31...+33 градуса. Осадки маловероятны.

В течение субботы-воскресенья жара усилится до +32..+35 градусов.

Температура воздуха начнет снижаться с понедельника, 7 августа. На востоке Украины жара ослабнет во вторник-среду следующей недели.

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