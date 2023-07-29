В воскресенье, 30 июля, дождь пройдет в западных областях Украины, днем осадки прогнозируют в Винницкой, Житомирской областях, вечером дойдут осадки и до Киевской области.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

На остальной территории Украины завтра будет сухая солнечная погода. Температура воздуха 30 июля в большинстве областей ожидается на уровне +25...+30 градусов.

Сегодня в Киеве ожидается временный дождь среди дня.

Напомним, в Киеве 22 июля установлен новый рекорд по количеству осадков.

Климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.

Кроме того, в этом году в Антарктиде зафиксировали рекордно теплый июль. На станции "Академик Вернадский", где сейчас продолжается зима, 3 июля ученые зафиксировали самую высокую температуру этого месяца за все время наблюдений.

Также климатологи уже сейчас прогнозируют, что глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.