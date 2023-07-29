В Украину возвращается жара, дожди ожидаются в западных областях Украины. Прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье, 30 июля, дождь пройдет в западных областях Украины, днем осадки прогнозируют в Винницкой, Житомирской областях, вечером дойдут осадки и до Киевской области.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.
На остальной территории Украины завтра будет сухая солнечная погода. Температура воздуха 30 июля в большинстве областей ожидается на уровне +25...+30 градусов.
Сегодня в Киеве ожидается временный дождь среди дня.
Напомним, в Киеве 22 июля установлен новый рекорд по количеству осадков.
Климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.
Кроме того, в этом году в Антарктиде зафиксировали рекордно теплый июль. На станции "Академик Вернадский", где сейчас продолжается зима, 3 июля ученые зафиксировали самую высокую температуру этого месяца за все время наблюдений.
Также климатологи уже сейчас прогнозируют, что глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.