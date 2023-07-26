Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото молодого самца благородного оленя. Оно сделано фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленной на территории Чернобыльского заповедника.

Снимок появился в Фейсбуке.

У животного нетипичные тонкие и высокие рожки без всяких отростков. Именно такие рога – закостеневшие спички или шпильки без короны ветвей - развиваются у оленей в конце первого года жизни. Когда они спадут, следующие рога уже будут иметь 3-4 отростка.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото табуна лошадей Пржевальского среди летних трав зоны отчуждения.

Также заповедник публиковал фото лося на болоте зоны отчуждения.