Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о наблюдении за птицами в зоне отчуждения, в частности за колонией речной крачки (Sterna hirundo) в заливе реки Припять.

Рассказ появился в Фейсбуке.

Колония крачек небольшая, насчитывает около 25 активных пар и расположена на металлических горизонтальных постройках подтопленных кораблей разного типа, которые нашли свое последнее пристанище вблизи Чернобыля. Такой способ гнездования дает не только уютное убежище, но и обеспечивает надежную защиту птицам от хищников – американской норки и енотовидной собаки.

Речные крачки прилетают в конце апреля или в первой половине мая – когда вода даже в больших реках уже становится прозрачной и начинает спадать. Птицы получают пищу почти исключительно из воды и довольно редко ловят насекомых на суше или собирают их на берегу у воды. Основу их питания составляет мелкая рыба.

Питаясь рыбой, речная крачка является важным индикатором загрязнения окружающей среды. Поедая рыбу, пойманную в грязной воде, птицы травятся, болеют, выводят крайне мало птенцов или совсем не дают потомство.

Следует отметить, что на реке Припять отлично уживаются десятки видов птиц, основой рациона которых является мелкая рыба. Рядом с гнездовьями крачки была замечена пара сизых чаек (Larus canus), которые тоже любят селиться на островках и берегах рек.

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