В Чернобыльской зоне АЭС обитает Зеленая пересмешка - птица, которую очень трудно заметить, но легче услышать. Она обитает в смешанных и лиственных лесах и распространена по большей части Европы, включая Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника.

В начале мая птицы прилетают из теплых краев и строят свои гнезда в развилках невысоких деревьев или кустов. Гнезда имеют чашевидную форму и состоят из паутиной опутанных веточек, травы, кусочков бересты и растительного пуха.

Самка Зеленой пересмешки (укр. берестянка звичайна) откладывает четыре-шесть яиц в конце мая или начале июня, а оба родителя инкубируют их. После двух недель появляются слабые и беспомощные птенцы, которые остаются в гнезде еще 14 дней.

Берестянка питается разными древесными насекомыми, пауками и ягодами, собираемыми на коре деревьев и кустов. Зимой они улетают в Экваториальную и Южную Африку.

Кроме того, птица обладает умением подражать звукам других птиц. Она полезна, так как контролирует популяцию насекомых, в том числе тех, которые вредят лесу.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото табуна лошадей Пржевальского среди летних трав зоны отчуждения. Также здесь показали снимок злостного, но красивого вредителя из зоны отчуждения.

Напомним, что зона Чернобыльского заповедника все еще опасна для сбора грибов и ягод из-за мин и радиации.