Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию лошадей Пржевальского среди летних трав.

Снимок появился в Фейсбуке.



Столько кормовой базы лошади не имели даже в степях и полупустынях Азии – своей прародины.

Живущие на территории заповедника дикие лошади – потомки небольшого табуна, привезенного из Аскании-Нова и выпущенного в зоне отчуждения в 1998 году.

Теперь животных в разы больше, хотя они и не собираются в одном месте: табуны лошадей Пржевальского рассредоточены в зоне небольшими группами и парами, также попадаются там и самцы-одиночки.

В июне заповедник опубликовал фотографию молодой лошади Пржевальского, сделанный фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленной на территории зоны отчуждения. Животное на фото еще не взрослое, но уже и не жеребенок.

Также биосферный заповедник рассказывал об особенностях волосяного покрова лошадей Пржевальского. Характерная особенность лошадей Пржевальского – короткие гривы. В то же время у них густой волосяной покров, который может отрастать до 10 сантиметров.