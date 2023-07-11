Чернобыльский заповедник рассказал о необычном грибе, который обладает лечебными свойствами
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку интересных фактов о грибе весёлка обыкновенная. Другие его названия - фаллюс нескромный, сморчок вонючий и сморчок подагрический.
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- Латинское название гриба – Fallus impudicus. Народные названия: выскочка, чёртово яйцо, яйцо ведьм, срамотник.
- Созревшая весёлка действительно выделяет очень неприятный запах (аромат гниющего мяса или резкий запах помойки) для привлечения насекомых. А с помощью насекомых гриб размножается.
- Довольно распространенный гриб, который встречается почти во всех лиственных, а иногда и в хвойных лесах. Больше всего любит березняки.
- Состоит из молодого плодового тела в виде мягкого яйца и цилиндрической ножки с шляпкой, покрытой оливково-зеленой слизью.
- Цикл роста и созревания веселки составляет меньше суток – это рекорд среди грибов. А у его яйца, которое собирают для приготовления многочисленных мазей, кремов, настоек и экстрактов, еще меньше – несколько часов.
- Издавна гриб чрезвычайно ценится и используется в народной медицине. Накопилось множество фактов о лечебных свойствах разнообразных настоек и лекарств на его основе.
- После проведенных научных исследований официальная медицина тоже признала веселку лечебным грибом. В его составе выявлено огромное количество полисахаридов, увеличивающих выработку лимфоцитов и перфоринов в организме человека, что очень важно для противодействия образованию раковых клеток.
- Кроме того, гриб считается сильным афродизиаком, потому что содержит большое количество фитостероидов, схожих по своим свойствам на действие мужских гормонов.
- Яйца веселки можно употреблять и как обычную пищу, хотя вкусовые качества ее невысоки.
- Удивительный гриб встречается и на территории Чернобыльского заповедника. Однако как другие грибы, ягоды и лекарственные растения, растущие на радиоактивно загрязненной территории, собирать и употреблять его здесь нельзя.
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