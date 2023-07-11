Гриб в траве. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку интересных фактов о грибе весёлка обыкновенная. Другие его названия - фаллюс нескромный, сморчок вонючий и сморчок подагрический.

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  • Латинское название гриба – Fallus impudicus. Народные названия: выскочка, чёртово яйцо, яйцо ведьм, срамотник.
  • Созревшая весёлка действительно выделяет очень неприятный запах (аромат гниющего мяса или резкий запах помойки) для привлечения насекомых. А с помощью насекомых гриб размножается.
  • Довольно распространенный гриб, который встречается почти во всех лиственных, а иногда и в хвойных лесах. Больше всего любит березняки.
  • Состоит из молодого плодового тела в виде мягкого яйца и цилиндрической ножки с шляпкой, покрытой оливково-зеленой слизью.
  • Цикл роста и созревания веселки составляет меньше суток – это рекорд среди грибов. А у его яйца, которое собирают для приготовления многочисленных мазей, кремов, настоек и экстрактов, еще меньше – несколько часов.
  • Издавна гриб чрезвычайно ценится и используется в народной медицине. Накопилось множество фактов о лечебных свойствах разнообразных настоек и лекарств на его основе.
  • После проведенных научных исследований официальная медицина тоже признала веселку лечебным грибом. В его составе выявлено огромное количество полисахаридов, увеличивающих выработку лимфоцитов и перфоринов в организме человека, что очень важно для противодействия образованию раковых клеток.
  • Кроме того, гриб считается сильным афродизиаком, потому что содержит большое количество фитостероидов, схожих по своим свойствам на действие мужских гормонов.
  • Яйца веселки можно употреблять и как обычную пищу, хотя вкусовые качества ее невысоки.
  • Удивительный гриб встречается и на территории Чернобыльского заповедника. Однако как другие грибы, ягоды и лекарственные растения, растущие на радиоактивно загрязненной территории, собирать и употреблять его здесь нельзя.

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