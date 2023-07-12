Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал несколько фотографий насекомых в цветах.

Снимки появились в Фейсбуке организации.



"Удивительный цветочный микромир. Он чрезвычайно сложный, потому что разноцветие и разнообразие форм лепестков – это только привлекательная верхушка. А главное – сердцевина, где происходит действо опыления. Туда открыт доступ не каждому. Некоторые цветы могут опылять только пчелы, другие – бабочки, шмели, жуки и даже птицы и рукокрылые. Взамен насекомые или животные получают вкусную пищу – нектар и пыльцу", - рассказали в заповеднике.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о необычном грибе, который обладает лечебными свойствами. Это весёлка обыкновенная, известная также под названиями фаллюс нескромный, сморчок вонючий и сморчок подагрический.

Также заповедник публиковал фото табуна лошадей Пржевальского среди летних трав зоны отчуждения.