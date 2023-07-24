В Киеве в субботу, 22 июля, установлен рекорд суточного количества осадков. Он превысил прошлый рекорд, зафиксированный в столице в 2007 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", ранее в Киеве также фиксировали рекорд суточного количества осадков. 7 июля в столице было зафиксировано 51,9 мм осадков, что на 21,6 мм превысило рекордный показатель 1978 года.

Напомним, климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.

Кроме того, в этом году в Антарктиде зафиксировали рекордно теплый июль. На станции "Академик Вернадский", где сейчас продолжается зима, 3 июля ученые зафиксировали самую высокую температуру июля за все время наблюдений.