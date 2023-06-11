Вчера во Львовской области из-за осадков вышла с берегов река Сходничанка, в результате чего подтоплены около 60 домохозяйств в поселке Сходница Дрогобычского района. Повреждены два моста в Сходнице, произошло проседание дороги в связи с подмыванием по улице Шевченко.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также он сообщил, что в селе Урыч Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села.

Также в МВД Украины сообщили, что с подтопленных территорий спасены 45 человек, из них 8 детей. В настоящее время спасательные работы продолжаются.





Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек. Было эвакуировано 2620 человек, включая 160 детей, погибли 4 человека, а 11 человек получили травмы во время обстрела при эвакуации.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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