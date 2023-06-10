Вследствие разрушения Каховской ГЭС вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Facebook.

"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: как только что около Никополя просел целый участок железнодорожного полотна" - говорится в сообщении.

"Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдёт ориентировочно 3 дня", - сообщает "Укрзализныця".

В сложившейся ситуации пассажиров ожидают следующие изменения:

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова и Тимкова не следуют дальше Чертомлыка. Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чертомлык - Кривой Рог выделен временный электропоезд с отправлением из Чертомлыка в 19:30 и прибытием в Кривой Рог в 21:00.

Отправка поезда №76/75 Кривой Рог – Киев будет задержана ориентировочно на 50 минут для пересадки никопольцев.

Напомним, что, по данным "Укрэнерго", с момента подрыва Каховское водохранилище потеряло более трети воды.

После этого украинские ГЭС снизили выработку мощности, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы после подрыва Каховской ГЭС.

На сегодняшний день после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн.