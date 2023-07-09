На станции "Академик Вернадский", где сейчас продолжается зима, 3 июля ученые зафиксировали самую высокую температуру июля за все время наблюдений.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

"На нашей станции "Академик Вернадский" зафиксирован новый рекорд, 3 июля температура воздуха достигла +8,7°С. Это самая максимальная температура в июле за все годы наблюдений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее наивысшее значение было зафиксировано +5,6 градусов тепла в июле 1965 года, когда станция еще принадлежала Великобритании.

Кроме того, в Антарктическом научном центре добавили, что на данный момент в Антарктике - зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд и сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом.

Ученые предполагают, что, возможно, к концу этого месяца будут новые погодные "сюрпризы", та как июль только начался.

Прошлая зима в районе станции стала самой теплой: средняя температура воздуха составляла -2,13 градусов, а абсолютный минимум едва пересек отметку -8 градусов.

В феврале прошлого года украинские ученые на станции зафиксировали самую высокую температуру за все годы наблюдений +12,7 градусов. Предыдущий рекорд был +11,7 градусов в 1985 году.

А вот в ноябре прошлого года на станции был зарегистрирован снежный рекорд, высота снега достигла 345 см.

"Ученые считают такой факт прямым следствием потепления, из-за которого с поверхности океана улетучивается больше влаги и, соответственно, выпадает больше осадков, чем было раньше", - объяснили в научном центре.

Ранее Deutsche Welle со ссылкой на британских ученых сообщало, что ближайшим летом мир - и Европу в частности - ожидают новые температурные рекорды. Температурные рекорды чреваты последствиями для общества и окружающей среды. Ученые напоминают, что в результате сильной жары в США в 2021 года погибли более 200 человек.

Помимо этого, из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. Эль-Ниньо и Ла-Нинья - экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления в экваториальной зоне Тихого океана.