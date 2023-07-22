В субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, в большинстве областей Украины ожидаются сильные ливни, шквальные порывы ветра и град. В воскресенье прогнозируется прояснение и потепление в некоторых регионах.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

"22 июля на значительной части территории Украины грозовые дожди, на севере, в большинстве центральных областей возможны сильные ливни, шквалы и град!" – сообщает Диденко.

Лишь на востоке и юго-востоке - преимущественно без осадков.

На севере температура воздуха снизится до +19...+22 °C. На остальной территории Украины в субботу ожидается +24...+29°C, а на юге +28...+32°C.

По данным синоптика, 23 июля осадки прекратятся и выйдет солнце. Дожди задержатся только на юго-востоке и востоке. Температура воздуха ожидается +24...+29 °C, на юге +27...+32 °C.

В столице в субботу прогнозируется дождь и гроза. Есть вероятность сильного ливня, шквала и града. Температура воздуха снизится до +20°C.

В воскресенье в Киеве прояснится, будет сухо, солнечно и потеплеет до +25°C, отмечает Диденко.

Напомним, Европу накрыло 40-градусной летней жарой, которая может стать новой нормой. В Италии объявлен красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на июль в Украине.