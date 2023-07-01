Второй летний месяц будет в хорошем смысле капризным: то выше +30 в тени, то ливни с громом и молнией. Ниже — погода на июль 2023 года в столице, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

В Киеве прогнозируется жара, которую вызовется приглушать дождь.

Средняя температура днем +25. Ниже двадцати градусов столбики термометров будут опускаться лишь один раз, 29-го числа, до +18.

Осадки, отмечают синоптики, будет 17 дней. Особенно много дождя — в первой половине июля. Во второй же запланировано несколько ясных дней, в том числе с высокими температурами +27...+30.

В Одессе синоптическая картина будет противоположной столичной. Здесь самые жаркие дни без осадков придутся на первую половину месяца, столбики термометров будут достигать отметки +30 и превышать ее.

Дожди же настигнут горожан во второй половине месяца. Очень сильные — 23 и 24 июля. Впрочем, несмотря на ливни, температура не будет сильно спадать, что чревато духотой.

В Харькове средняя температура месяца примерно +27 в тени. В начале месяца на протяжении трех дней будет более +30.

Осадков много — 17 дождливых дней. Из них с грозой и молнией — четыре, минимум пять ливней. Впрочем, высокие температуры воздуха обеспечат быстрое высыхание земли и асфальта.

Во Львове традиционно более прохладно, чем на юге и в центре. Средняя температура днем +23. Максимальная составит +27, минимальная +18.

В целом второй летний месяц 2023 года запомнится большим количеством осадков — из 31 дня целых 20 будет идти дождь.

В Днепре июль начнется с аномально высоких температур — вплоть до 8-го числа днем температура будет +30...+33. Потом воздух охладится немного, до в среднем +27.

Дождь будет идти 10 дней, в том числе пару раз их сопроводят гром и молния.