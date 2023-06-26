В Киеве неделя стартует с дождя, который начался на выходных. Осадки будут сильными – 11 мм. Температура воздуха +22 днем, +18 ночью.

Во вторник и среду солнечно с облачностью, днем +24…+25, ночью +16…+17.

В четверг – дождь, около 3 мм осадкой. Воздух прогреется до +24.

В пятницу и субботу облачно, но будет появляться солнце, днем +26…+29.

В воскресенье – небольшой дождь, около 1,8 мм. При этом будет тепло, до +28.

Порывы ветра с понедельника по среду – 9 метров в секунду. С четверга по воскресенье – 3-6 метров.

В Одессе понедельник ознаменуется ощутимыми осадками – более 10 мм. На термометре ожидается до +25. Во вторник +26 и небольшой дождь.

Среда, по прогнозу синоптиков, будет ясной и жаркой, до +28.

В четверг и пятницу +24…+25 днем, с неба снова польет. В последний рабочий день – сильно, более 15 мм.

В выходные дни солнечно, +27…+28 днем. При этом власти напоминают, что купаться в море запрещено.

В ночное время в Одессе +18…+21. Ветер – от 3 до 9 м\с.

В Харькове в понедельник пройдет мощный дождь, осадки – более 17 мм. Во вторник – более 9 мм. Днем +23 градуса.

В среду и четверг пасмурно, +23…+24.

В пятницу вновь дождь, до 3 мм при +25.

Самый жаркий день – суббота с +28. В воскресенье +27 и небольшой дождь с грозой.

Ночная температура от 15 до +19. Порывы ветра – от 2 до 7 метров в секунду.

Во Львове в понедельник мелкий дождь и +24. Со вторника по четверг включительно днем будет примерно одинаковая погода – от +21 до +24, облачно с прояснениями.

С пятницы по воскресенье – дождь при +25.

Ночная температура во Львове – от +13 до +15. Ветер от 3 до 11 м\с.

В Днепре дневная температура будет колебаться от +22 до +29 градусов.

В понедельник, вторник, четверг и пятницу ожидается дождь. Самый сильный – до 7,3 мм осадков – 27 июня.

Солнечно в среду, а также субботу и воскресенье, которые будут уже первыми днями июля.

Ночью от +17 до +21. Порывы ветра – 4-10 м\с.