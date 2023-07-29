В Украине 29 июля в результате непогоды обесточены более 70 населенных пунктов в пяти областях. Из-за аварии отключалась линия электропередач "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Произошла очередная аварийная ситуация в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. Отключилась линия электропередачи 330 кВ, в результате чего обесточивались потребители", - говорится в сообщении.

Также из-за грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них - в Днепропетровской области, где без света - 9 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за технологических нарушений без света также остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. В Запорожской области, где в результате технических нарушений обесточивались 68 населенных пунктов, за минувшие сутки запитали 32 тысячи потребителей.

В Херсоне без света остаются 11,4 тысячи абонентов, которые были отключены из-за подтопления.

Ранее в ДТЭК предупредили, что грядущая зима будет сложнее предыдущей из-за разрушений энергосистемы.

Украинская разведка также сообщала, что Россия может нанести новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.