Ночью 28 июля в Запорожье разбушевалась непогода, начался ливень. Сильный ветер повалил деревья и оборвал электрические провода, из-за чего в городе есть перебои в работе электротранспорта.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

По его словам, городские службы с самого утра ликвидируют последствия ночной непогоды, работы продолжаются.

Напомним, накануне в Севастополе началась сильная буря, затопило улицы города. С домов срывало покрытие крыш, а вода добралась и до подъездов жилых домов.

А 26 июля Киев накрыл мощный ливень с грозой. В связи с этим цена на такси с правого берега на левый превысила 400 гривен. Местные паблики публиковали видео молний в столице во время вечернего дождя, которые сопровождались сильным громом.

Ранее мы писали, что из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. Эль-Ниньо усилит свое влияние в центральной и восточной частях Тихого океана в августе, превратившись в супер Эль-Ниньо.