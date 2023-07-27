В среду, 26 июля, Киев накрыл мощный ливень с грозой. В связи с этим цена на такси с правого берега на левый превысила уже 400 гривен. И это за два часа до комендантского часа (обычно в такое время - 200-250 гривен).

Кроме того, местные паблики публикуют видео видео молний в Киеве во время вечернего дождя, которые сопровождались сильным громом.

Напомним, в начале июля в Киеве также был мощный ливень, в результате которого начался потоп. Некоторые участки дороги были полностью затоплены, и машины буквально плыли по проезжей части. Местами уровень воды доходил до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей было полностью заблокировано.

Также мы публиковали видео последствий мощного ливня в Киеве. В частности, в Голосеевском районе почти полностью ушел под воду автомобиль.

Вслед за Киевом сильные ливни накрыли Харьков. На улицах Харькова вода затопила проезжую часть выше бордюров, местами доставая до дверей автомобилей. Местные жители в целом радовались необычной погоде. Девушка в легковой машине, комментируя затопление улиц, произносит "Ура", а мальчик возрастом около 10 лет плывёт брассом по огромной луже, покрывшей тротуар перед одним из городских кафе.