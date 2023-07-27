В сети появились видео сильнейшего ветра и ливня в Севастополе.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Отмечается, что с домов срывает покрытие крыш, а на улицах начался потоп. Также на видео можно заметить, что вода добралась и до подъездов жилых домов.

Напомним, в середине июня видео мы публиковали видео из Балаклавы в Крыму, где после мощного ливня затопило улицы. Жители катались на сап-бордах (то есть досках для плавания стоя) прямо по затопленной набережной. Кроме набережной, затопило площадь 1 Мая и прилегающие к ней улицы.

Ранее мы писали, что накануне, 26 июля, Киев накрыл мощный ливень с грозой. В связи с этим цена на такси с правого берега на левый превысила 400 гривен. Местные паблики публиковали видео молний в столице во время вечернего дождя, которые сопровождались сильным громом.

Известно, что из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. Эль-Ниньо усилит свое влияние в центральной и восточной частях Тихого океана в августе, превратившись в супер Эль-Ниньо.