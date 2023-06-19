В понедельник, 19 июня, появилось видео из Балаклавы в Крыму, где после мощного ливня затопило улицы.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что жители катаются на сап-бордах (то есть досках для плавания стоя) прямо по затопленной набережной.

Сообщается, что, кроме набережной, затопило площадь 1 Мая и прилегающие к ней улицы.

Ранее мы рассказывали, что в конце апреля на Крым обрушились сильные ливни. Симферополь залило водой, а на дорогах образовались девятибалльные пробки. По словам очевидцев, машины буквально прорывались через 30-сантиметровый слой воды на дорогах.

А в прошлом году появилось видео из затопленного ливнем Симферополя, где в некоторых районах города люди переходили улицы по колено в воде.

Также недавно Киев накрыла мощная гроза с ливнем и градом. На улицах и трассах начался потоп. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сильный ливень в столице вызвал подтопление дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная".