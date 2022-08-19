В Сети появилось видео потопа во временно оккупированном Симферополе, который начался из-за ливня.

Соответствующие кадры публикует в Telegram "РИА Новости".

На видео можно заметить, что движение по дорогам города сильно затруднено для автомобилей, автобусов и пешеходов. В некоторых местах люди переходят дороги по колено в воде.

Ранее мы писали, что 16 и 17 августа в Одессе был потоп из-за мощных ливней. По некоторым дорогам было невозможно проехать.

Также "Страна" писала, что в Запорожской области из-за погодных условий закрыли въезд на оккупированные территории.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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