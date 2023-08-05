В Украине в воскресенье, 6 августа, в большинстве областей будет солнечно, в некоторых - столбик термометра поднимется до +39°С. Лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ночью без существенных осадков, днем – грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами. Днем ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +17…+22 °С, днем +29…+34 °С, в Карпатах и на Закарпатье +20…+25 °С.

В северных областях температура воздуха ночью составит +17...+22°С, днем +32...+37°С.

В центральных областях ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24°С, днем +34...+39°С.

В южной части Украины ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20…+25 °С, днем +34…+39 °С, на побережье морей +28…+33 °С.

В восточных областях ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +19…+24 °С, днем +34…+39 °С.

В Киеве и области ожидается температура ночью 19-24°С, днем 31-36°С; по Киеву ночью 20-22°С, днем 33-35°С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве 22 июля был установлен новый рекорд по количеству осадков.

Климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.