Украина успешно завершила отопительный сезон, обеспечив потребности в тепловой генерации углем отечественной добычи без закупки импортных углей.

Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что на начало сентября прошлого года на складах украинских ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 2 млн тонн угля, часть которых была использована для замещения мощности Запорожской АЭС, которая в сентябре перестала генерировать электроэнергию. К началу отопительного сезона запасы угля на складах составляли 1,5 млн тонн, что позволило Украине успешно пройти отопительный сезон.

На конец сезона запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 1,2 млн тонн, а на данный момент они увеличились до 1,5 млн тонн, что позволяет готовиться к следующему сезону.

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