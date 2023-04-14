В Украине официально завершен отопительный сезон и началась подготовка к следующему.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", – заявил Чернышев.

Ранее в "Укрэнерго" подвела итоги отопительного сезона. Россия выпустила 1200 ракет по энергообъектам, но 80% сети уже починили.

Тем временем война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.