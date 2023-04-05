В Киеве отопительный сезон завершат на этой неделе - в субботу, 8 апреля. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая стабильное существенное потепление.

Об этом сообщает мэр Киева у себя в телеграм-канале.

Как сообщил Кличко, каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона принимается с учетом погодных условий, комфорта людей и рационального использования энергоресурсов.

По словам градоначальника, для завершения отопления в столице потребуется несколько дней.

"В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше. Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы – одна из самых больших в Европе. И насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", - написал он.

Как писала "Страна", в Харьковской области также определились, что отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура будет выше +8 три дня подряд.

Первым городом, который в Украине завершил отопительный сезон, стал Днепр. Там со среды, 22 марта, начали отключать отопление в домах.