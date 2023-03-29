В Харьковской области определились, когда завершится отопительный сезон
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Харьковской области.
Отопление жителям области отключат, когда среднесуточная температура будет выше +8 три дня подряд.
Согласно распоряжению Харьковская ОВА рекомендует:
- военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2022-2023 годов с учетом климатических условий, не ранее чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать 8 градусов тепла.
- АО "Оператор газораспределительной системы "Харьковгоргаз" и АО "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" обеспечить своевременное отключение газовых отопительных приборов в соответствии с действующими нормами и правилами.
- координация работы по выполнению этого распоряжения возложена на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА Сергея Магдысюка, контроль – на заместителя начальника ОВА Михаила Харнама.
Ранее в "Нафтогазе" назвали области, где уже закончен отопительный сезон: Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Волынская и Винницкая. Отключить отопление удалось досрочно благодаря теплой погоде.
Первым городом, который 22 марта завершил отопительный сезон в 2023 году, стал Днепр.
Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что отключение отопления снизит потребление электроэнергии и угрозу нестабильности в сети.
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