Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Харьковской области.

Отопление жителям области отключат, когда среднесуточная температура будет выше +8 три дня подряд.

Согласно распоряжению Харьковская ОВА рекомендует:

военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2022-2023 годов с учетом климатических условий, не ранее чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать 8 градусов тепла.

АО "Оператор газораспределительной системы "Харьковгоргаз" и АО "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" обеспечить своевременное отключение газовых отопительных приборов в соответствии с действующими нормами и правилами.

координация работы по выполнению этого распоряжения возложена на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА Сергея Магдысюка, контроль – на заместителя начальника ОВА Михаила Харнама.

Ранее в "Нафтогазе" назвали области, где уже закончен отопительный сезон: Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Волынская и Винницкая. Отключить отопление удалось досрочно благодаря теплой погоде.

Первым городом, который 22 марта завершил отопительный сезон в 2023 году, стал Днепр.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что отключение отопления снизит потребление электроэнергии и угрозу нестабильности в сети.