В Харькове, в четверг, 6 апреля, завершится отопительный сезон. Ранее его окончание планировалось 15 апреля, однако погода позволяет это сделать раньше.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"Погода позволяет завершить тяжелый отопительный сезон раньше 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в ваши дома", - написал он.

Он также добавил, что из-за обстрелов "систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины".

Напомним, в Киеве отопительный сезон завершат на этой неделе - в субботу, 8 апреля. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая стабильное существенное потепление.

Также сообщалось, что отопительный сезон закончен еще в шести областях.

Ранее синоптики прогнозировали погодные контрасты сегодня.

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