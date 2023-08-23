Зимой Львов может остаться без света на период до двух месяцев.

О этом заявил мэр города Андрей Садовый на сессии горсовета.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь всё своё. Ещё раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", — сказал мэр.

Угрозу отключений он объяснил тем, что запас резервных переключений в энергетической системы Украины сильно уменьшился из-за прошлогодних обстрелов.

Ранее в ДТЭК предупредили, что грядущая зима будет сложнее предыдущей из-за разрушений в энергосистеме.

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний ОЗП (осенне-зимний период), когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году", — сказал директор ДТЭК.

Мы также сообщали, что во время пиков летнего потребления электричества "Укрэнерго" импортировало электроэнергию из Румынии и Польши. Это было вызвано тем, что в наиболее жаркие дни много жителей использовало кондиционеры, как заявили энергетики.

Также мы писали, что в Украине могут вернуть веерные отключения следующей зимой.