Вчера компания "Укрэнерго" в аварийном режиме импортировала электроэнергию из Румынии и Польши из-за высокого уровня потребления.

Об этом появилось сообщение на сайте компании.

17 августа потребление электроэнергии в Украине снова вышло на максимальный уровень за все лето, хотя рекордным остается 16 августа.

При этом за прошедшие сутки в аварийный ремонт были выведены сразу три энергоблока на тепловых электростанциях, а в работу вернулись только два.

Сегодня также производится импорт электроэнергии - из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы.

Как мы сообщали, "Укрэнерго" призывает отключать кондиционеры во сторой половине дня, чтобы экономить электричество. Эта необходимость вызвана тем, что на с 16:00 до 23:00 в среднем приходится наибольшая суточная нагрузка на энергосистему, связанная с особенностями функционирования городских электрических сетей, производственных предприятий и электротранспорта.

Напомним, еще несколько месяцев назад "Укрэнерго" сообщило о дефиците мощности в энергосистеме Украины и призвало к экономии потребления по вечерам.