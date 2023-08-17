Вчера, 16 августа, в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребления, поэтому из энергосистемы Румынии осуществлялась аварийная помощь.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"16 августа, в энергосистеме в 21.00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за уменьшения светового дня и облачной погоды в некоторых регионах солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы, когда потребление было самым высоким.

Поэтому пришлось брать аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления.

Сегодня, 17 августа, производится импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт. Экспорт отсутствует.

Также из-за ночной ракетной атаки были обесточены 10 тыс. потребителей в Днепропетровской области. В настоящее время энергопитание возобновлено в полном объеме. Из-за обстрелов были зафиксированы новые повреждения в электросетях в Харьковской, Херсонской и Донецкой областей.

Напомним, на фоне сильной жары был зафиксирован максимальный уровень потребления света за все выходные лета.

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