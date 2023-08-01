ДТЭК сообщает об аварийных отключениях света в отдельных районах Киева. Его обещают вернуть к 02:00 ночи.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Организация приносит извинения пользователям.

Тем временем столичные Telegram-каналы пишут об аварии на подстанции.

Напомним, в июне в Киеве из-за аварии без света остались 100 тысяч потребителей. Сообщалось, что в сетях Укрэнерго возникла аварийная ситуация. Из-за падения напряжения в столице остановился скоростной трамвай.

В том же месяце в Киеве также были перебои со светом и работой терминалов в метро. Киевская городская военная администрация сообщила об аварийных отключениях.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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