Украинские военные заняли часть поселка Опытное Донецкой области к югу от Авдеевки, сейчас там продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас ведутся бои в самом населенном пункте", - рассказал Барабаш.

О том, что подразделения 59-й бригады ВСУ 7 сентября закрепились в части Опытного заявлял ранее и нардеп Юрий Мысягин.

Судя по карте, опубликованной украинским пабликом Deep State, украинские части отбили часть населенного пункта с севера и подступы к нему. При этом, паблик пишет, что пока речь идет в данном случае о тактическом продвижении и "не стоит ожидать, что через месяц бои будут в центре Донецка".

Опытное россияне захватили в декабре. Его штурмовали, пытаясь окружить Авдеевку с юга

Также Барабаш отметил, войска РФ нанесли 16 массированных обстрелов по Авдеевской общине и более 200 раз обстреляли позиции Сил обороны на Авдеевском направлении.

Ранее мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ продвинулись на Таврийском направлении на более чем 1 км.

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