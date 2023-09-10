ВСУ продвинулись на Таврийском направлении на более чем 1 км. За сутки уничтожены 27 единиц военной техники противника.

Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

"Есть продвижение Сил обороны на Таврийском направлении более чем на 1 км. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1391 огневую задачу", - написал Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили 226 человек (безвозвратные – 72, раненые – 149, плен – 5). Уничтожены 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 6 складов боеприпасов врага, сообщил командующий.

Появились снятые бойцами ВСУ видео с подбитой украинской техникой на Запорожском направлении, где продолжаются тяжелые бои.

Российские военные телеграм-каналы пишут о продвижении ВСУ к востоку от Новопрокоповки (село южнее Работино) и об удержании позиций в районе Работино и Вербового.

По данным британской разведки, Россия перебрасывает войска под Работино в связи с продвижением ВСУ.

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