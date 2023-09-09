Вооружённые силы Украины вошли в Новомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, украинские войска продвинулись на севере от Новомайорского и захватили первые четыре дома на окраине посёлка.

Рёпке ссылается на кадры, что публикуют российские телеграм-каналы, которые, в свою очередь, сообщали, что ВСУ ещё вчера появились на северо-западной окраине Новомайорского.

При этом заявляется, что дома, которые заняли ВСУ, разрушила российская артиллерия, но украинские части пытаются закрепиться на окраинах.

Новомайорское находится на восточной части Времьевского выступа под Великой Новосёлкой. Бои за село возобновились 4 сентября.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что под Великой Новосёлкой продолжаются бои.

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