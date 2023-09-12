Представители политических и военных кругов Запада все чаще крайне пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Издание утверждает, что его журналисты побеседовали с официальными лицами и представителями армии на Западе, но те говорили на условиях анонимности, "потому что обрисовали картину, которая отчасти не подходит для сообщений для прессы о ходе войны".

"За закрытыми дверями оценки более пессимистичные. Как узнал Handelsblatt, в том числе и недавние сообщения со стороны Украины, согласно которым ее солдаты преодолели первую линию фронта россиян, были восприняты в западном сообществе сдержанно. Дипломаты говорят, что тактические успехи украинцев есть, но нет крупного прорыва, который изменил бы ход войны", - говорится в статье.

На днях глава ГУР Кирилл Буданов признал, что прогресс в контрнаступлении медленнее, чем хотелось бы, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

То же самое заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, наступление идет медленнее, чем ожидалось.