Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 сентября.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Орехово-Васильевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Новомихайловки,

Запорожском – южнее Новодаровки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 25 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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